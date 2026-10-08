Kırklareli Lüleburgaz'da tavuk dönerden rahatsızlanan 20 öğrenci tedavi görüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde öğle yemeğinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 20 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkarıştıran Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bazı öğrenciler, öğle yemeği için Karıştıran'da bulunan bir işletmeye giderek tavuk döner yedi. Yemeğin ardından rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 20 öğrencinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öğrencilerden birinin velisi, kızının da tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandığını belirterek, yaşanan olayın araştırılmasını istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem'in hastaneyi ziyaret ederek, tedavi gören öğrencilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi.