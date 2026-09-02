Kırklareli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Kırklareli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı

Kırklareli\'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı
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Kırklareli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırklareli'nde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil park halindeki araca çarptı. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 31 Ağustos günü Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anını anlatan vatandaş Zeki Çerkez, "Geçen gün burada bir kaza yaşandı. Anayolda seyir halindeki bir araba, kaldırıma çıkıp park halinde duran arabaya çarptı. Kazada sadece otomobil sürücüsü yaralandı, ölü yoktu. Ambulans da gelip yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı" dedi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Kırklareli, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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