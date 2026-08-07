Kırklareli\'nde Yasa Dışı Balıkçılığa Denetim

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla Kıyıköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ile koordineli olarak denizde yasa dışı palamut avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, avcılık faaliyetleri mevzuat hükümleri çerçevesinde kontrol edildi. Ekipler, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri stoklarının korunmasına yönelik çalışmalarını deniz üzerinde sürdürdü.

Yetkililer, denetimlerin temel amacının su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek olduğunu belirtti.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve mevzuata uygun avcılığın teşvik edilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.