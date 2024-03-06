Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli ve otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli ve otomobil çarpıştı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet, kavşakta bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

06.03.2024 23:51  Güncelleme: 23:54
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Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli ve otomobil böyle çarpıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin kavşakta otomobil ile çarpıştığı ve sürücüsünün yola savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli ve otomobil çarpıştı - Son Dakika

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