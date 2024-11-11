Kırmızı Işık İhlaliyle Kaza: Yaralı Yok

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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakalderesi istikametine seyir halindeki Mevlüt C.'nin kullandığı 07 J 0187 plakalı Fiat marka ticari taksi, Mustafa A.'nın kullandığı 07 LRC 18 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil ile çarpıştı. Mustafa A.'nın kullandığı 07 LRC 18 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana gelen kazada, ticari taksi kaldırıma çıkarak trafik lambasını devirdikten sonra durabildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA