Kırşehir\'de Tefecilere Operasyon

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı baskı, cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturarak tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan incelemelerde şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 712 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tefecilik yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda, şüpheliler ile mağdurlar arasında toplam 712 milyon lira tutarında hesap hareketi bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından M.Ü. ve H.Ü.'nün Kırşehir'de, S.T.'nin ise Kocaeli'de bulunan ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet alacak verecek defteri, 28 adet boş senet ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.