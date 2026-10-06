Kırşehir'de vücutlarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de vücutlarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir\'de vücutlarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de Narkotik operasyonunda vücutlarında 137 kapsül halinde 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırşehir'de vücutlarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu taşıyan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen analiz çalışmaları kapsamında bazı şahıslar takibe alındı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilere iç beden muayenesi yapıldı. Hastanede gerçekleştirilen tıbbi takip sonucunda, şüphelilerin vücutlarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Yapılan işlemlerde 137 kapsül halinde toplam 1 kilo 157 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında İran uyruklu P.A., N.R. ve M.A.N. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaNarkotikKırşehirGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de vücutlarında 1 kilo 157 gram uyuşturucu bulunan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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