Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de mandıradan mezbahaya götürülmek istenen kızgın boğa kesime gitmek istemeyince ortalığı birbirine kattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Olay, Nevşehir merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çardak köyünde Kenan Tunçtan'a ait mandıradan mezbahaya götürülmek istenen kızgın boğa kesime gitmek istemeyince ortalığı birbirine kattı. Araca binmek istemeyen boğa kaçarak önce kendisini yakalamak için Salim Akşahin'i havaya uçururken, zor anlar yaşattı.
Güçlükle yakalanan boğa kesilmekten kurtulamadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızgın Boğa Kaçtı, Ortalık Karıştı - Son Dakika
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