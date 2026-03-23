Kızıltepe\'de Kaza: 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 ABL 543 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı. Kazada sürücü E.A. ve N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
