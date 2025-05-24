Kızını Taciz Edenin Babasını Bıçakladı

Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğun babasını böyle bıçakladı

İSTANBUL - Ortaköy'de Derya U. isimli kadın, okulda kızını taciz ettiğini öne sürdüğü çocuğun babası Şerif T'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Şerif T, kadını darp etti. O anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan Derya U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Mayıs Çarşamba akşamı 21.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de yaşandı. Deya U. iddiaya göre 7 yaşındaki kızına okulda şiddet uygulayan sınıf arkadaşının babası ile telefonda tartıştı. Ardında ikili Ortaköy'de buluşmak üzere sözleşti. Olay yerine motosikletle gelen Şerif T., Derya U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan adam, motosikletten inerek Derya U.'yu darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Şerif T. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Derya U.'nun ifadesinde Şerif T.'yi defalarca uyardığını ancak sonuç alamadığını, telefonla konuşmak için olayın gerçekleştiği sokağa çağırdığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Derya U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.