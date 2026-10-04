KKTC Başbakanlığı Girne'deki faciada bir naaş daha bulunduğunu açıkladı, sayı 20 oldu - Son Dakika
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KKTC Başbakanlığı Girne'deki faciada bir naaş daha bulunduğunu açıkladı, sayı 20 oldu

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KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı; bulunan naaşın kimliği için DNA çalışmaları başlatıldı. Ulaşılan naaş sayısı 20'ye çıkarken, henüz ulaşılamayan 8 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenebilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Son gelişmeyle birlikte faciada ulaşılan naaş sayısı 20'ye yükselirken, henüz ulaşılamayan 8 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

"Arama çalışmalarına ara verilmedi"

KKTC Başbakanlığı açıklamasında, facianın yaşandığı ilk günden itibaren tüm kayıplara ulaşılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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