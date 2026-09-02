KKTC'de 30 Ağustos'taki gemi kazasında kaybolan kişinin naaşı bulundu
KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazası sonrası yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin naaşına ulaşıldı. Kazada kaybolan kişinin naaşının bulunması, arama çalışmalarının sonuçlandığını gösteriyor.
KKTC'de 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazası sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 1 kişinin naaşına ulaşıldı.
Kaynak: İHA
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