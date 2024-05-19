Kocaali'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Kocaali'de Traktör Kazası: 1 Ölü

Kocaali\'de Traktör Kazası: 1 Ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 44 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Zülküf Koçhan isimli adam, fındıklık bahçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Koçhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.05.2024 15:57
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 44 yaşındaki adam, devrilen traktörün altında kalması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi'nde bulunan fındıklık bahçesinde meydana gelen olayda, Zülküf Koçhan (44), traktörün devrilmesi neticesinde altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelmede Koçhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından Koçhan'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaali'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaali'de Traktör Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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