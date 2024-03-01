Kocaeli\'de 8 Aylık Hamile Kadın Evde Baygın Halde Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kocası tarafından evinde baygın halde bulunan 8 aylık hamile kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki bir evde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Y., 8 aylık hamile eşi Yaren Y.'yi (21) evinde baygın halde buldu. Eşinin ayılmaması ve tepki vermemesi üzerine Furkan Y., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaren Y., özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Yaren Y. ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti.
Mesai çıkışı evine döndüğü öğrenilen Furkan Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yaren Y.'nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. - KOCAELİ
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de Kürtçe dörtlük okuyan DEM Parti'li Mehmet Kamaç'ın mikrofonunun kısılmasına, ''Bu ülkede 20 milyon Kürt'ün ana dili olan Kürtçe'den bir dörtlük okunmasına tahammül edemiyorsunuz. Burada mikrofonu kapatıyorsunuz Diyarbakır'da Megri megri şarkısını söylüyorsunuz.'' sözleriyle tepki gösterdi. Koçyiğit'e yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, ''Yaptığınız resmen etnik bölücülük ve ırkçılıktır.'' dedi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
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CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
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