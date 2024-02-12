Kocaeli'de bir evin mutfağı alev alev yandı, 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de bir evin mutfağı alev alev yandı, 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmında çıkan yangın sonucunda mutfak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

12.02.2024 00:50  Güncelleme: 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evin mutfağı alev alev yandı: 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın birinci katındaki dairenin mutfak kısmı alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin mutfak kısmındaki kombide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet etti. 2'si çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirilirken, mutfak kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli\'de bir evin mutfağı alev alev yandı, 2\'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de bir evin mutfağı alev alev yandı, 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:00:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de bir evin mutfağı alev alev yandı, 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement