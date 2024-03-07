Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kadınlardan birinin sokak ortasında sinir krizi geçirdiği görüldü.
Olay, Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi. O.K. kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan, aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.
Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından E.Ö. ve K.Ö., ambulansla Darca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
O.K.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli Gebze'de Bir Şahıs Ailesinin Yaşadığı Daireyi Ateşe Verdi - Son Dakika
Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik arızasıyla ilgili olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak olay yerinde önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını belirtti. Vali Sezer, çalışmaların hızlandığını ve 15 gün içerisinde parkın tamamlanacağını ifade etti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.
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