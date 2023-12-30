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Kocaeli'de DEAŞ Terör Örgütü Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de DEAŞ Terör Örgütü Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.

Kocaeli\'de DEAŞ Terör Örgütü Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
30.12.2023 - 17:06,
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Kocaeli'de DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de DEAŞ Terör Örgütü Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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