Gebze'de Ev Yangını: Bir Kişi ve Köpeği Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Gebze'de Ev Yangını: Bir Kişi ve Köpeği Dumandan Etkilendi

Gebze\'de Ev Yangını: Bir Kişi ve Köpeği Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir müstakil evde elektrik panosundan çıkan yangın sonucunda banyoda bulunan bir kişi ile köpekleri dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, maske takan vatandaşa müdahale etti.

28.09.2024 23:15
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde çıkan yangına banyoda yakalanan bir kişi ile köpekleri dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Ömür Ergül Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Elektrik panosundan başlayan yangın sebebiyle evi dumanlar sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında banyoda olduğu öğrenilen bir kişi ve köpekleri dumandan etkilendi. Maske takılarak evden çıkartılan vatandaşa olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Köpekler de itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de Ev Yangını: Bir Kişi ve Köpeği Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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