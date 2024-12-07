Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Gebze'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, minibüslere kurşun isabet etti.

07.12.2024 02:35
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Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı. O sırada seyir halinde olan minibüsün camına kurşun isabet etti, sürücü şans eseri yara almadı.

Olay, Ulus Mahallesi 2111 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile gruptan bir kişi silahını çıkarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun sebebiyle bir kişi yaralandı. O sırada sokakta seyir halinde olan 41 P 2746 plakalı Mercedes marka minibüsün camına da kurşun isabet etti. Şans eseri şoför yara almazken, olayı gerçekleştiren şahıslar kaçtı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile hastaneye giderken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından, polis ekipleri olaya karışarak kaçan şahsıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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