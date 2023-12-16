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Kocaeli'de tır köfte ekmek yiyenlere daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de tır köfte ekmek yiyenlere daldı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü kaçarken, biri ağır 5 kişi yaralandı.

16.12.2023 - 00:14,
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Tır, köfte yiyen müşterilerin arasına daldı: 5 yaralı

Kazanın ardından can pazarı yaşandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü kaçarken, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FP 0745 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında köfte ekmek yiyen müşterilerin arasına daldı. Bir müşteri tırın altında kalırken, 4 kişi ise çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kazayı gören işletme sahibi ve vatandaşlar can havli ile yardıma koşarken, ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırın altında kalan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde araç altında çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan Onaylı, Halit Ünlütürk, Cihan Malkoç, Mevlüt Çitli, Osman Yağmur isimli 5 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gören iş yeri çalışanı, "Müşterilerin olduğu bölgeye tır girdi. Tırın hızı 100-180 vardı. İş yerinde baya müşteri yoğunluğu vardı. Müşteriler oturup köfte ekmek yiyorlardı" dedi.

Kazada park halindeki bazı araçlarda zarar görürken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli\'de tır köfte ekmek yiyenlere daldı: 5 yaralı
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Kocaeli, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tır köfte ekmek yiyenlere daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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