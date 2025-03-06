Kocaeli'de Yaşlı Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Yaşlı Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Yaşlı Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

İzmit'te yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Saadet Hasançebi, otomobilin çarpmasıyla öldü.

06.03.2025 11:32
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. yönetimindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet Hasançebi'ye (67) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hasançebi yaklaşık 10 metre sürüklendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Hasançebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Yaşlı Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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