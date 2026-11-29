Pakistan'ın Belucistan eyaletinde madencileri taşıyan araçlara pusu kuran saldırganlar, 11 maden işçisini kaçırdıktan sonra öldürdü.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, madencileri taşıyan araçlara pusu kurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, dağlık Kohlu bölgesinde meydana gelen olayda 11 işçinin kaçırılarak öldürüldüğü bildirildi.

Kohlu Emniyet Müdürü Tayyab Iqbal, Chamalang kömür madeninde çalışan madencilerin iki kamyonla yolculuk ettikleri sırada saldırıya uğradığını belirterek, "Saldırganlar iki şoförü serbest bıraktı, madencileri ise alıkoyarak dağlık bir bölgeye götürdüler ve orada öldürdüler" ifadelerini kullandı. Iqbal, saldırganların yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve bölgenin giriş çıkışlara kapatıldığını bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi de saldırıyı kınayarak, olayın son derece vahşi bir saldırı olduğunu ifade etti.

Henüz söz konusu saldırıyı üstlenen bir grup bulunmazken, Pakistanlı yetkililer eyalette son dönemde gerçekleştirilen çok sayıda saldırıdan ayrılıkçı terör örgütü Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) sorumlu tutuyor. Zengin maden kaynaklarına sahip olan ve Afganistan ile İran sınırında yer alan Belucistan eyaletinin uzun süredir ayrılıkçı silahlı grupların faaliyetlerine sahne olduğu biliniyor.