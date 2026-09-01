Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı

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Hakkındaki tahliye kararına itiraz edilen komedyen Deniz Göktaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yeniden tutuklandı. Daha önce 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla da tutuklanan Göktaş hakkında üç ayrı suçtan tutuklama kararı bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında daha sonra tahliye kararı verildi. Tahliyesinin ardından "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla yeniden tutuklanan Göktaş, savcılığın tahliye kararına yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından da tekrar tutuklandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 3 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos tarihinde Göktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen Göktaş, bu kez "suçu ve suçluyu övme" suçlaması kapsamında yeniden tutuklandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş'ın gösterisi sırasında kullandığı, "Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye'de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz" şeklindeki ifadeleri nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Hakimlik, söz konusu ifadeleri "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen suç grubunun suç teşkil eden eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşmayı kolaylaştıran ifadeler olarak değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yeniden tutuklandı

31 Ağustos 2026 tarihinde ise Göktaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından verilen tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Göktaş'ın söz konusu iki suçtan yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Böylece Deniz Göktaş hakkında "suçu ve suçluyu övme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklama kararı verilmiş oldu.

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı - Son Dakika

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