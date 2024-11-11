Kontrolsüz 'U' Dönüşü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Kontrolsüz 'U' Dönüşü Kazaya Neden Oldu

Burdur'da 'U' dönüşü yapan otomobilin neden olduğu kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

11.11.2024 00:27
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Hatalı 'U' dönüşü ile üç aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 7 yaralı

BURDUR - Burdur- Fethiye karayolunda kontrolsüz şekilde refüj boşluğundan 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil ile karşı şeritten gelen iki aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden Taha C. idaresindeki 34 FGU 221 plakalı Honda marka otomobil, Hacılar köyü girişinde refüj boşluğundan 'U' dönüşü yaptığı esnada karşı istikamette sol şeritte ilerleyen İbrahim Ü. idaresindeki 15 DG 750 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, o sırada sağ şeritte ilerleyen Ali R.Y. idaresindeki 15 AAR 961 plakalı otomobile çarptı. Kazada Honda marka otomobil şarampole düşerken, Ford marka araç devrildi. Kazada Honda aracın sürücüsü Taha C. ve aynı araçta bulunan Osman K. (27), Kerem D. (18), Umutcan Attar ile Ford aracın sürücüsü İbrahim Ü. ve aynı araçtaki yolcular Yılmaz Ü. (64), Havali Ü. (65), Nilüfer Ü. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Umutcan Attar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslar ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Umutcan Attar'ın cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Durumu ağır olan yaralılardan Nilüfer U., Burdur Devlet Hastanesi'nden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Kerem D. ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Havali Ü.'nün de başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolsüz 'U' Dönüşü Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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