Konya Beyşehir\'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 203 hap ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarının önlenmesi ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda toplam; 4 bin 203 adet uyuşturucu hap, 632 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet şarjör, 3 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.