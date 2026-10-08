Konya Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 203 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Konya Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 203 hap ele geçirildi

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Konya Beyşehir\'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 203 hap ele geçirildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmasında 4 bin 203 uyuşturucu hap, 632 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai), 1 ruhsatsız tüfek, 5 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarının önlenmesi ve uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda toplam; 4 bin 203 adet uyuşturucu hap, 632 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet şarjör, 3 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 bin 203 hap ele geçirildi - Son Dakika
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