Konya'da 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Sigara ve Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Konya'da 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Sigara ve Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi

Konya\'da 1,5 Milyon TL\'lik Kaçak Elektronik Sigara ve Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi
08.08.2025 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen ve 1,5 milyon TL'lik kaçak sigara yakalandı.

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tır içerisinde 9 düzensiz göçmen ve 1,5 milyon TL değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos 2025 günü saat 01.00 sıralarında Konya- Ereğli karayolu girişinde düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen tır durduruldu. Yapılan incelemede, aracın sürücüsünün A.K. olduğu belirlendi. Tırın kabin kısmında, yatak bölümünde ve yan koltukta toplam 9 kaçak göçmen bulundu. Polislerce yapılan araştırmada 4 şahsın kişi başı 6 bin dolar (toplam 24 bin dolar), 5 şahsın ise kişi başı 3 bin lira (toplam 15 bin lira) karşılığında sınır illerinden İzmir'e götürüldüğü, farklı organizatörlerle bağlantılı olarak taşındıkları ortaya çıktı.

7 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 77 adet elektronik sigara ele geçirildi

Göçmen Kaçakçılığı ekiplerince aracın dorse kısmında yapılan aramada ise açık dorsede 6 kapalı karton kutu ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, kutularda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 77 adet elektronik sigara bulundu.

Olayla ilgili olarak sürücü A.K., TCK 79 kapsamında "Göçmen Kaçakçılığı" ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trafik ekiplerince sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. 9 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere düzensiz göçmen sevk merkezine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Göçmen, konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Sigara ve Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi

18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
15:24
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
14:33
Çanakkale’de orman yangını 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de orman yangını! 3 köy tahliye edildi, Boğaz trafiğe kapatıldı
23:44
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
Yemek yiyen insanları çeken gurbetçinin videosuna tepkiler gecikmedi
23:36
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
Beşiktaş şov yaptı, turun kapısını sonuna kadar araladı
23:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi hayatını kaybetti
23:01
Ardan Turan’ın Shakhtar Donetsk’i Panathinaikos ile yenişemedi
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi
22:49
Mardin’de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
Mardin'de aile içinde silahlı kavga: 2 ölü
22:24
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham 3 maçta tam 4 gol
Beşiktaşlıların özlediği golcü Abraham! 3 maçta tam 4 gol
22:15
12 dev adamdan tatsız prova
12 dev adamdan tatsız prova
22:09
Kayıp iş insanı Halit Yukay’ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 18:44:17. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Sigara ve Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.