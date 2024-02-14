Konya\'da 77 Aranan Şahıs Yakalandı, Toplamda 191 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunuyor

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Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan haklarında 191 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 77 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 25 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezası olan S.G. ve yağma suçundan 32 yıl hapis cezası olan R.H. ile birlikte 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet' suçlarından aranan 6 kişi olmak üzere toplamda 77 kişiyi yakaladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 191 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 77 şahıs adli mercilere teslim edildi. - KONYA