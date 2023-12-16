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Konya'da ambulans kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Konya'da ambulans kazası: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans şarampole devrildi. Ardından aynı güzergahta seyir halinde olan kamyon da kaza yaptı. Her iki kazada toplamda 6 kişi yaralandı.

Konya\'da ambulans kazası: 6 yaralı
16.12.2023 - 18:20,
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kazaya karışan ambulansı gören kamyon da şarampole devrildi. Peş peşe yaşanan her iki kazada aralarında sağlıkçıların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya karayolunun 7. kilometresi Karadiken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis'ten Antalya'ya iller arası hasta nakli yapan Ö.A. idaresindeki Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 13 AAH 334 plakalı ambulans, Bitlis'e dönerken yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada aynı güzergahta seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 07 AGJ 540 plakalı kamyondakiler de kaza yapan ambulanstakileri yardım için durmak istedi. Kamyon sürücüsünün fren yapmasıyla kayan kamyon da ambulansın yaklaşık 100 metre ilerisinde şarampole devrildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri B.B. ve A.G. ile kamyonda yolcu olarak bulunan E.G. ve B.S. yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulans ve kamyondan yaralı olarak çıkarılan sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da ambulans kazası: 6 yaralı - Son Dakika


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