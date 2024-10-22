Konya'da Bıçaklama Cinayeti: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Bıçaklama Cinayeti: 6 Tutuklama

Konya\'da Bıçaklama Cinayeti: 6 Tutuklama

Trafikte tartıştığı genci bıçaklayarak öldüren zanlı ve 6 şüpheli tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

22.10.2024 23:25
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Konya'da trafikte tartıştığı genci 6 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı ve olay sonrası şüpheliye yardım eden 8 kişiden 6'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Batuhan B., aracıyla seyir halinde olduğu sırada Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı (18) drift atarak kendisine yol vermediği gerekçesiyle takibe aldı. Batuhan B. bir süre takip ettiği ve mahallede bulunan pazar yeri yakınlarında durdurduğu Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı 6 farklı yerinden bıçakladı. Yaşar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7 şüpheli tutuklandı

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın ölümüne neden olan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada şüphelinin Batuhan B. olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Batuhan B.'yi Kaşınhanı Mahallesi'nde saklandığı evde, şüpheliye yardım eden 8 kişiyi ise farklı adreslerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Batuhan B., kendisine yardım eden 6 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Bıçaklama Cinayeti: 6 Tutuklama - Son Dakika

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