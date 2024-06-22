Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı

Konya\'da hafif ticari araç devrildi: 3\'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi. Diyarbakır'da yaşayan Kaplan ailesi bayram ziyaretinden dönerken Antalya'da yaşayan kuzenleri ile birlikte Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktı. Yoldan çıkan araç devrildi ve sürücü Abdurrahman Kaplan, kızı Melek Kaplan ve kuzenleri Kübra Bite ve Öykü Bite hayatını kaybetti. Yaralı Büşra Bite'nin durumunun ağır olduğu, Selma Kaplan'ın ise taburcu edildiği belirtildi.

22.06.2024 15:20
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Konya'da yoldan çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Sürücü Abdurrahman Kaplan da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da yaşayan Kaplan'ın, eşi Selma ve kızları Melek Kaplan (6) ile Aydın'a bayram ziyaretine gittikleri, dönüş yolunda kuzenlerinin yaşadığı Antalya'ya uğradıkları belirtildi. Antalya'dan yola çıkan aile ile kuzenleri Büşra Bite (26), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite'nin (5) Diyarbakır'a gitmek istediği için birlikte yolculuk ettikleri kaydedildi.

Yaralılardan Büşra Bite'nin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Selma Kaplan taburcu edilirken, Konya Şehir Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Abdurrahman Kaplan, kızı Melek Kaplan, kuzenleri Kübra Bite ve Öykü Bite cenaze aracıyla memleketleri Diyarbakır'a gönderilecek.

Kaynak: DHA

Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da hafif ticari araç devrildi: 3'ü çocuk 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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