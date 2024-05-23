Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

23.05.2024 20:24
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Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Konya Kara yolu Yeni Oto Sanayi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 42 ZR 240 plakalı motosiklet Yeni Oto Sanayi girişinde kontrolden çıkarak yoldan çıkıp devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri yaralı sürüyücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü A.S. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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