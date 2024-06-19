Konya'da otobüs durağı önünde çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu - Son Dakika
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Konya'da otobüs durağı önünde çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu

Konya'da otobüs durağı önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bir şahıs, B.T.'yi tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheli şahıs ve yanındaki 2 kişiyi aramaktadır.

19.06.2024 04:57
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Konya'da çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu

KONYA - Konya'da otobüs durağı önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isimi öğrenilemeyen bir şahıs, B.T.'yi tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. B.T.'nin yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahıs ile yanındaki 1'i kadın 2 kişinin peşine düşerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da otobüs durağı önünde çıkan tartışmada 1 kişi vuruldu - Son Dakika

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