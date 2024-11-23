Konya'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Konya\'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kulu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 3 yolcu yaralandı. Tedavi altına alındılar.

23.11.2024 09:31
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Kara yolu Beşkardeş kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan K.A.(43) idaresindeki 42 AFT 973 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta yolcu olarak bulunan Z.N.A (68), Ş.G. (33) ve F.Y. (15) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı - Son Dakika

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