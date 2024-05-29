Konya'da tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaralayan şüpheli tutuklandı

Konya\'da tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaralayan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan şahısların buluşması sonucunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından şüpheli, parkta bulunan kamelyadan aldığı döner bıçağıyla diğer şahsı kovalayarak bacağına vurdu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

29.05.2024 13:53
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Konya'da tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden yaşadıkları bir tartışma sebebiyle aralarında husumet bulunan S.E. ile Y.U. konuşup sorunu çözmek için buluşmaya karar verdi. Ulular Sokak'taki parkın yanında buluşan ikili ve yanlarında bulunanlar konuştukları sırada küfürleşme yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Y.U. parkta bulunan kamelyanın üzerine sakladığı döner bıçağını alarak S.E.'yi kovalamaya başladı. S.E. kaldırıma adım attığı sırada Y.U. döner bıçağını bacağına vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralı S.E. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Y.U. da Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde tartıştık, konuşup anlaşmak üzere sokak üzerinde buluştuk. Küfürleşme sonrasında olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Şüpheli Y.U. emniyette işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı açılardan kaydedilen görüntülerde şüpheli ile yaralının tartıştığı, tartışma sırasında şüpheli Y.İ.'nin parka giderek kamelyadan döner bıçağını alarak koşması, şüpheliyi kovalayıp bacağına vurması yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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