Konya Karapınar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya Karapınar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı

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Konya Karapınar\'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hüseyin Altınbaşak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.Ç. yönetimindeki 42 JG 225 plakalı kamyon ile A.İ.K. idaresindeki 06 BM 1854 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Karapınar'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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