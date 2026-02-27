Köpeği Bıçakla Öldüren Şizofren Hastaneye Sevk Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldüren kişi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi'nde bir köpeği bıçaklayarak öldüren M.A.K. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Şüphelinin şizofreni tedavisi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı tespit edildi. M.A.K, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. - MUĞLA