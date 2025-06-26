Gece saatlerinde koyun sürüsüne saldıran bir ayı, sürünün içinden bir koçu alıp götürmek istedi. Sürüdeki çoban köpekleri ayıya karşı koyunca olay kısa sürede paniğe dönüştü.
Köpeklerin saldırısıyla karşılaşan ayı, yaralı haldeki koçu bırakmak zorunda kaldı. Ardından köpeklere yönelerek saldırıya karşılık verdi. Korku filmlerini andıran anlar, sürünün başındaki çoban tepe kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çobanın olay anındaki bağrışları ise yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı - Son Dakika
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