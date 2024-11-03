Kral Felipe'ye Çamurlu Saldırı - Son Dakika
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Kral Felipe'ye Çamurlu Saldırı

Kral Felipe\'ye Çamurlu Saldırı

Valencia'daki sel felaketinde Kral Felipe ve Pedro Sanchez protesto edildi, çamur fırlatıldı.

03.11.2024 18:10
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İspanya'da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe'ye çamurlu saldırı düzenlendi. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez'in de aracına zarar verildi.

İspanya'da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, halk tarafından protesto edildi. Paiporta ziyareti sırasında bölge halkı "Katiller, katiller" sloganı atarken, bazı kişiler ise Kral Felipe'nin üzerine çamur fırlattı. Kral Felipe'yi korumak için korumaları şemsiye açtı. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez bölgeyi terk ettiği sırada ise bir grup bulunduğu araca saldırdı. Bölge halkı, sel felaketinin önlenebileceğini ve ekiplerin müdahalede geç kaldığını ifade ederken, merkezi hükümet halka uyarıda bulunmanın bölgesel yetkililerin sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Can kaybı 217'ye yükseldi

Sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybı 217'ye yükseldi. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia'da yaşanırken, 60'tan fazla can kaybı ise Valencia'da yer alan Paiporta'da kayda geçti.

İspanya'daki sel felaketi, 1967 yılında Portekiz'de en az 500 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Avrupa'da tek bir ülkede yaşanan en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti. - VALENCİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kral Felipe'ye Çamurlu Saldırı - Son Dakika

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