Kramatorsk'taki otobüs durağı saldırısında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kramatorsk'taki otobüs durağı saldırısında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda otobüs durağı ve bir otobüs vuruldu; ölü sayısı 33'e, yaralı sayısı 18'e yükseldi. Ukraynalı yetkililer sivillerin hedef alındığını belirtirken Bölge Valisi, Kramatorsk ve Sloviansk'ta toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'da otobüs durağına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Otobüs durağı ve bir otobüsün vurulduğu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e, yaralıların sayısı ise 18'e yükseldi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ele geçirmeyi hedeflediği kilit önemdeki kente gerçekleştirdiği saldırıda doğrudan sivilleri hedef aldığını vurguladı.

"Onlar için yolcu dolu bir otobüs, cazip bir hedef"

Bölge Valisi Vadym Filashkin, "Onlar (Ruslar) için yolcu dolu bir otobüs, tam da tek bir vuruşla olabildiğince çok insanı katledebildikleri için cazip bir hedef" ifadelerini kullandı. Filashkin, Kramatorsk ve kale kuşağının bir diğer kilit kenti olan Sloviansk'taki şehir yetkililerine toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kiev'de 3 ölü, 14 yaralı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkent Kiev'e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA
UluslararasıKramatorsk3. SayfaGüvenlikSaldırıGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
İzmir’de skandal görüntü Videoyu izleyenler Cemil Tugay’ı etiketledi: Gerekeni yapın İzmir'de skandal görüntü! Videoyu izleyenler Cemil Tugay'ı etiketledi: Gerekeni yapın
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu 2 gündür okula gitmeyen liseli kız öğrenci evde ölü bulundu
2 milyon 600 bin liraya aldı Bir saat sonra bu hale geldi 2 milyon 600 bin liraya aldı! Bir saat sonra bu hale geldi
Tartışma yaratan görüntü Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti Tartışma yaratan görüntü! Tesettürlü gelin, direk dansı yapan dansçıya eşlik etti
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
16:07
Adalet Bakanlığı’ndan fon açıklaması: Özgür Özel’in ’bilgiler sızdırıldı’ açıklaması iftiradır
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 16:52:02. #7.12#
SON DAKİKA: Kramatorsk'taki otobüs durağı saldırısında ölenlerin sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei