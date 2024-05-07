Kuala Lumpur'da Dev Ağaç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı ve 17 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Kuala Lumpur'da Dev Ağaç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı ve 17 Araç Hasar Gördü

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yol kenarındaki dev bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar meydana geldi. Ağacın bazı dallarının yola paralel uzanan yüksek bir monoray hattının üzerine düşmesiyle monoray hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

07.05.2024 14:59
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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yol kenarındaki dev bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar meydana geldi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un merkezindeki Jalan Sultan İsmail yolu üzerinde bulunan dev bir ağaç, yağış sırasında devrildi. O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı. Polisten ve itfaiyeden yapılan açıklamaya göre ağacın devrilmesiyle 47 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 17 araçta ise hasar meydana geldi. Ağacın bazı dallarının yola paralel uzanan yüksek bir monoray hattının üzerine düşmesiyle monoray hizmetlerinde aksamalar yaşandı. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

Kuala Lumpur, Malezya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuala Lumpur'da Dev Ağaç Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı ve 17 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

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