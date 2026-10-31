Galatasaray\'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı

hakanbilen1122:

bu türk hakemleri ile yıllardır her istediklerini yapan ne olduğu belli olmayan takım her zaman olduğu gibi devam ediyor kimse bir şey beklemesin yapı devam ediyor...

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RECEP: ya beyniniz yoksa gözünüzdeni görmüyor kime ne diye kart vereceksin yapıymış kazanama sucu at yapıya 3 4