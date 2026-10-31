Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı - Son Dakika
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Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı

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Galatasaray\'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı
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Galatasaray\'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı
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Galatasaray'da kart sınırındaki Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, Konyaspor maçını kayıpsız geçti. Böylece 3 futbolcu da gelecek hafta Amedspor karşısında forma giyebilecek.

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a 3 futbolcusundan da müjdeli haber geldi. 

3 OYUNCU DA KART GÖRMEDİ

Süper Lig'deki Konyaspor deplasmanından ceza sınırındaki oyuncularını kaybetmeden döndü. Zorlu mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, karşılaşmayı kart görmeden tamamlamayı başardı. 

AMEDSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

Konyaspor engelini cezasız geçen her 3 futbolcu da sarı-kırmızılı ekibin gelecek hafta sahasında oynayacağı Amedspor müsabakasında forma giyebilecek.

Davinson SanchezGalatasarayRafael LeaoKonyasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hakanbilen1122 hakanbilen1122:
    bu türk hakemleri ile yıllardır her istediklerini yapan ne olduğu belli olmayan takım her zaman olduğu gibi devam ediyor kimse bir şey beklemesin yapı devam ediyor... 3 8 Yanıtla
    RECEP RECEP:
    ya beyniniz yoksa gözünüzdeni görmüyor kime ne diye kart vereceksin yapıymış kazanama sucu at yapıya 3 4
    Ugur Sonmez Ugur Sonmez:
    o yapı size girdi çıkmıyor ne yapısı ula dvr ezerek yeniyoruz yine yapı daha yapmamız lazım sana ezik 0 0
  • Kervan Transfer Kervan Transfer:
    Amed değil kadim Türk şehri Diyarbakır diyeceksiniz 3 0 Yanıtla
  • mehmet7273 mehmet7273:
    korkunun ecele faydası yok amed spor Galatasarayı yenecek 0 0 Yanıtla
  • mesutkaya1989 mesutkaya1989:
    her zaman diyorum fenerbahçe'lilerin istedikleri adalet değil ayrıcalıktır 0 0 Yanıtla
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