Küba'nın ABD Gemilerine Dron Saldırı Planları

17.05.2026 17:09
Küba'nın, Guantanamo'daki ABD üssüne ve Florida'ya yönelik dron saldırıları planladığı iddia edildi.

ABD merkezli Axios haber sitesi, gizli istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve Florida'nın Key West kentine yönelik saldırı planlarını görüştüğünü iddia etti.

Küba'nın ABD'ye yönelik dron saldırısına dair planları görüştüğü öne sürüldü. ABD merkezli Axios haber sitesi, gizli istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, Küba'nın 300'den fazla dron satın aldığını belirterek, bu dronlar ile Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve Florida eyaletine bağlı Key West kentine yönelik saldırı planlarını görüştüğünü iddia etti.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "Bu tür teknolojilerin bu kadar yakınımızda olması ve terör gruplarından uyuşturucu kartellerine, İranlılardan Ruslara kadar uzanan bir dizi kötü niyetli aktörü düşündüğümüzde, bu durum endişe verici. Bu, giderek büyüyen bir tehdit" dedi.

"Batı Yarımküre, düşmanlarımızın oyun alanı olamaz"

CIA Başkanı John Ratcliffe'in geçtiğimiz hafta perşembe günü Küba'ya yaptığı ziyarete ilişkin konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkili, Ratcliffe'ın Kübalı yetkilileri düşmanca eylemlere girişmemeleri konusunda açıkça uyardığını ifade ederek, Ratcliffe'in ayrıca Küba'ya, ABD yaptırımlarını sona erdirmek için totaliter yönetimlerini değiştirmeleri konusunda çağrıda bulunduğunu söyledi. Yetkili, "Ratcliffe, Küba'nın artık düşmanlarımızın kendi yarımküremizde düşmanca gündemleri için bir platform olarak kullanılamayacağını açıkça belirtti. Batı Yarımküre, düşmanlarımızın oyun alanı olamaz" dedi.

İran saldırıları mercek altında

ABD'li yetkililer, Küba'nın 2023 yılından bu yana Rusya ve İran'dan "farklı tipte" saldırı dronları satın aldığını ve bunları adanın dört bir yanındaki stratejik noktalarda depoladığını belirtti. Yetkililer ayrıca, Kübalı istihbarat yetkililerinin, "İran'ın ABD'ye nasıl direndiğini öğrenmeye çalıştığını" aktardı.

Haberde, ABD'nin gelecek günlerde Küba'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının beklendiği ifade edildi.

"Kimse Küba'dan gelecek savaş uçakları konusunda endişeli değil"

ABD'li yetkililerin, Küba'nın acil bir tehdit oluşturduğuna veya ABD çıkarlarına saldırmayı şu an için planladığına inanmadığı aktarılan haberde, ABD istihbarat raporunun, ABD ile ilişkilerin kötüye gitmeye devam etmesi durumunda düşmanlıkların patlak vermesi ihtimaline karşı adadaki askeri yetkililerin dron saldırılarına dair planları tartıştığını gösterdiği belirtildi. ABD yetkili, "Kimse Küba'dan gelecek savaş uçakları konusunda endişeli değil. Uçabilecek bir uçakları olup olmadığı bile belli değil. Ancak ne kadar yakın olduklarını belirtmek gerekir. Bu, bizim için rahat edeceğimiz bir durum değil" dedi.

Küba, ABD tarafından "terörü destekleyen devlet" olarak sınıflandırılıyor

Rusya ve Çin'in, ABD'ye dair istihbarat toplamak için Küba'da yüksek teknolojiye sahip casusluk tesisleri bulunuyor. Küba, ABD tarafından "terörü destekleyen devlet" olarak sınıflandırılıyor ve Marksizmi tüm Latin Amerika'ya yayan ülke olarak görülüyor. - WASHINGTON

