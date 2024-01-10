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Küçükçekmece'de 6 Katlı Binada Yangın: 3 Yaşındaki Kız ve Annesi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 6 Katlı Binada Yangın: 3 Yaşındaki Kız ve Annesi Hastaneye Kaldırıldı

Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız ve annesi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Küçükçekmece\'de 6 Katlı Binada Yangın: 3 Yaşındaki Kız ve Annesi Hastaneye Kaldırıldı
10.01.2024 - 17:08,
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Küçükçekmece'de, 6 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız ile annesi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga sokaktaki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın, çıktı. Yangın bir andan tüm evi sardı. Yangını gören diğer vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalarak dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu ve annesi hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürelik çalışmanın ardından söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 6 Katlı Binada Yangın: 3 Yaşındaki Kız ve Annesi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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