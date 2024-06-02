Küçükçekmece'de bina çökmesi: Araçlar faciadan saniyelerle kurtuldu

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Küçükçekmece'de araçların faciadan saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada

Çökme anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Binanın çöktüğü esnada yoldan geçen araçların faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Binanın çöktüğü esnada yoldan geçen araçların faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.