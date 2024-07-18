Küçükçekmece'de çıkan çatışmada 18 şahıs adliyeye sevk edildi

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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan çatışma gözaltına alınan 18 şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, akraba iki aile arasında kız meselesi yüzünden çatışmada gözaltına alınan 21 şahıstan 18'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde 16.07.2024 tarihinde akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grup arabalarla gelerek tartışmaya başlamıştı. Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etti ardından aralarında silahlı çatışma çıkmıştı. Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili toplam 21 şahıs gözaltına aldı. Olayda 3 adet tabanca ele geçirilirken, toplam 3 şahsın tabancayla, 17 şahsın kesici, delici, sopa ve çeşitli cisimlerle yaralandığı anlaşıldı. 3 şahsın tedavileri sürerken, 18 şüpheli adli makamlara sevk edildi.