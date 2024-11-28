Küçükçekmece'de cinayet: Arkadaşını bıçaklayıp teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de cinayet: Arkadaşını bıçaklayıp teslim oldu

Uyuşturucu kullanımı sonrası çıkan kavgada E.A., arkadaşı Serhat Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü.

28.11.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de cinayet: Önce arkadaşını öldürdü, daha sonra polise giderek teslim oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir kişi çalıştığı iş yerinde yanına çağırdığı arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullanmaya başladı. İkili arasında bir süre sonra çıkan kavgada E.A., arkadaşı Serhat Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra iş yerinden ayrılan şüpheli, Sarıyer'de emniyete giderek teslim oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre E.A., Ankara'dan İstanbul'a yanına gelen arkadaşı Serhat Özcan ile iş yerinde oturmaya başladı. Bir süre sonra uyuşturucu madde almaya başlayan şahıslar arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine E.A, işyerindeki mutfaktan aldığı bıçak ile arkadaşı Serhat Özcan'ı defalarca bıçakladı. E.A., daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar duydukları sesler üzerine olay yerine geldi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Serhat Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından hayatını kaybeden Serhat Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sarıyer'de karakola giderek teslim oldu

Olaydan bir süre sonra Sarıyer'e giden şahıs E.A., ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Serhat Özcan, Küçükçekmece, Uyuşturucu, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de cinayet: Arkadaşını bıçaklayıp teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:18:04. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de cinayet: Arkadaşını bıçaklayıp teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.