Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 5 Şüpheli Tutuklandı

Küçükçekmece'de dün meydana gelen ölümlü metrobüs kazasına ilişkin 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada 53 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

30.08.2024 23:02
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Küçükçekmece'de dün meydana gelen ölümlü metrobüs kazasına ilişkin 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de dün meydana gelen, 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan metrobüs sürücüsü D.M.Ç., İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve Müdür Yardımcısı A.Y., saha amiri olarak görev yapan Ş.Y. ile yüklenici firma şantiye şefi olan M.S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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