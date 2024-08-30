Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Küçükçekmece'de dün meydana gelen ölümlü metrobüs kazasına ilişkin 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de dün meydana gelen, 53 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği metrobüs kazasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan metrobüs sürücüsü D.M.Ç., İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve Müdür Yardımcısı A.Y., saha amiri olarak görev yapan Ş.Y. ile yüklenici firma şantiye şefi olan M.S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL