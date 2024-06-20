Kum Adası'nda boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kum Adası'nda boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Muharrem Karaman, Bayramiç ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kız arkadaşıyla denize giden Karaman, gözden kaybolunca denizde arama çalışmaları başlatıldı ve cansız bedeni bulundu.

20.06.2024 15:17
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Kum Adası'nda denizde boğularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Muharrem Karaman, Bayramiç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Talihsiz olay dün Lapseki ilçesi Kum Adası'nda meydana geldi. Bayramiçli Muharrem Karaman, kız arkadaşıyla denize gitmek için Kum Adası'na gitti. Kız arkadaşı sahilde kalırken, Muharrem Karaman ise denize girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu. Kız arkadaşının, Muharrem Karaman'ın denizde kaybolduğu ihbarı üzerine denizde arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sırasında dalgıçlar tarafından Muharrem Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karaman'ın cenazesi memleketi Bayramiç'e gönderildi.

Muharrem Karaman için Bayramiç ilçesindeki Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muharrem Karaman'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muharrem Karaman'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kum Adası'nda boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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