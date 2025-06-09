Antalya- Konya karayolunda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşandı.
Kurban Bayramı tatilini özellikle Manavgat ve Alanya bölgelerindeki turistik tesislerde geçiren yerli turistlerin 4 günlük tatilin son gününde dönüş yolculuğu, Antalya-Konya karayolunda trafikte yoğunluğa sebep oldu.
Antalya-Konya karayolunda, Akseki-Manavgat ve Akseki ile Seydişehir arasında oluşan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Akseki Bölge Trafik ekipleri yoğunluk olan güzergahlarda denetim yaparken sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?