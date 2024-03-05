Pendik Kurtköy TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişiye otomobil çarptı. Yolun karşısına geçmek isteyen aynı aileden 4 kişi ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik Kurtköy TEM Otoyolu'nda Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı sağ bacağından tabancayla vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından muhtar taburcu edilirken, polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Deprem anında büfe içinde bulunanlar panikle mekanı terk ederek açık alana kaçtı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir galvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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